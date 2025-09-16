دروازه‌بان ایران، بهترین بازیکن دیدار با سوریه شد

دروازه‌بان ایران، بهترین بازیکن دیدار با سوریه شد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهرشاد منصوری، دروازه‌بان تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران پس از بازی با سوریه و پیروزی قاطعانه برابر این تیم در دومین دیدار مسابقات قهرمانی آسیا، عنوان برترین بازیکن زمین را کسب کرد.

تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال پسران ایران ساعتی پیش در دومین دیدار خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف سوریه رفت و به پیروزی پرگل ۲۲-۴۴ دست یافت.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.