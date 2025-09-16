کشت دانه روغنی کلزا برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در مهاباد آغاز شد؛ دانه روغنی کلزا، نه تنها یک محصول کشاورزی، بلکه گامی استراتژیک در جهت خودکفایی کشور در حوزه روغن و تقویت امنیت غذایی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد، کشت دانه روغنی کلزا با هدف افزایش خودکفایی در تولید روغن و بهبود پایداری تولید غلات آغاز شده است. کارشناسان کشاورزی این منطقه، کلزا را محصولی استراتژیک دانسته و بر مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن تاکید دارند.

به‌گفته کارشناسان، این محصول کم‌آب‌بر با خواص منحصر‌به‌فرد خود، علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب و بهبود کیفیت خاک، نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن و تقویت صنعت دام و طیور ایفا می‌کند.

عباس سلطانزاده، کارشناس زراعت مرکز جهاد کشاورزی مهاباد، با اشاره به ارزش غذایی کلزا گفت: دانه کلزا حاوی ۴۲ تا ۴۵ درصد روغن است که این میزان، نقش بسزایی در کاهش نیاز کشور به واردات روغن ایفا می‌کند. همچنین، تفاله و کنجاله این محصول با ۲۴ درصد پروتئین، از خوراک مطلوب برای دام و طیور محسوب می‌شود.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، در خصوص میزان کشت این محصول در شهرستان اظهار داشت: سهمیه ابلاغی برای شهرستان مهاباد در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۱۳۰ هکتار است که تاکنون بیش از ۳۵ تا ۴۰ هکتار آن کشت شده است.

او همچنین از از کشاورزان عزیز درخواست کرد هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بذر و اقدام به کشت کلزا اقدام نمایند.

به طور متوسط، از هر هکتار از مزارع مهاباد سالانه ۲.۵ تا ۴ تن کلزا برداشت می‌شود. کارشناسان توصیه می‌کنند کشاورزان تا حداکثر دهم مهر ماه نسبت به کشت این محصول در مزارع خود اقدام کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

از دیگر مزایای کشت کلزا، خرید تضمینی این محصول توسط دولت است که این امر اطمینان خاطر را برای کشاورزان فراهم می‌آورد. این سیاست حمایتی، مشوقی برای توسعه کشت این دانه روغنی پربازده در منطقه محسوب می‌شود.