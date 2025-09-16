به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رویداد ملی و رسانه ایی ایران جان – اصفهان ایران – با ابتکار رسانه ملی در حال برگزاریست.

در این طرح که از ۲۲ شهریورماه آغاز و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.

قرار است ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، و اقتصادی استان اصفهان از طریق شیرینی‌های سنتی اصفهان، که ریشه در فرهنگ و تاریخ کهن این دیار دارند، همچنان جایگاه ویژه‌ای در سبد خوراکی‌های مردم ایران و گردشگران داخلی و خارجی دارند.

از معروف‌ترین این شیرینی‌ها می‌توان به گز، سوهان عسلی، پولکی و شیرینی برنجی اشاره کرد که نه‌تنها به عنوان یک خوراکی خوش‌طعم، بلکه به عنوان یادگار‌هایی ارزشمند از سفر به نصف جهان شناخته می‌شوند.

مردم شهر‌های آبادان و خرمشهر نیز که چای از نوشیدنی‌های محبوب آنان در همه‌ی فصول است شیرینی‌های اصفهان را در کنار آن نوش جان می‌کنند.