کاهش تدریجی دمای هوا در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به جو آرام و پایدار لرستان تا دو روز آینده گفت: در این مدت دمای هوا به صورت جزیی کاهش مییابد.
بهمن محمدی مقدم افزود: برای روزهای جمعه و شنبه افزایش سرعت وزش باد تا بازه شدید لحظهای پیش بینی میشود.
محمدی مقدم افزود: از نوسانات دمایی با تضعیف توده هوای گرم، هوا قدری خنکتر خواهد شد.
به گفته وی در شبانه روز گذشته الشتر با ۴ و پلدختر با ۳۹ درجه بالای صفر خنکترین و گرمترین شهرهای استان بودند، دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۱۳ درجه بالای صفر در نوسان بود.