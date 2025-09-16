بهمن محمدی مقدم افزود: برای روز‌های جمعه و شنبه افزایش سرعت وزش باد تا بازه شدید لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

محمدی مقدم افزود: از نوسانات دمایی با تضعیف توده هوای گرم، هوا قدری خنک‌تر خواهد شد.

به گفته وی در شبانه روز گذشته الشتر با ۴ و پلدختر با ۳۹ درجه بالای صفر خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های استان بودند، دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳۵ و ۱۳ درجه بالای صفر در نوسان بود.