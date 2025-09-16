نگارخانه تالار وحدت مهاباد فرصتی مناسب برای بازدید از آثار خوشنویسی و تذهیب هنرمندان محلی فراهم کرده است. این نمایشگاه تا پنجشنبه میزبان علاقه‌مندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی و تذهیب هنرمندان مهابادی در نگارخانه تالار وحدت این شهرستان برپا شده است. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه، در ساعات صبح و بعدازظهر، میزبان علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی و صنایع دستی خواهد بود.

سیامند جوانبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد، هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی هنر خوشنویسی و تذهیب به عموم مردم و علاقه‌مندان عنوان کرد و افزود: این هنر که کاربرد فراوانی در صنایع دستی هنرمندان دارد، در صورت معرفی درست می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در بین هنرمندان پیدا کند.

آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده‌اند، برگرفته از اصالت و فرهنگ غنی منطقه هستند و فرصتی مغتنم برای فعالان عرصه هنر در مهاباد به شمار می‌روند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا روز پنجشنبه، از این نمایشگاه دیدن کنند و با هنر‌های اصیل و زیبای منطقه آشنا شوند.