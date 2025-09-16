به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه هماهنگی جشن عاطفه‌هادر شازند بر ضرورت جلب مشارکت صنایع، دستگاه‌های اجرایی و ادارات برای تأمین مایحتاج دانش‌آموزان نیازمند تأکید شد.

-----------

در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ساوه بر ساماندهی پارک طالقانی به یک الگوی موفق و امن و بدور از خشونت برای خانواده تاکید شد.

-----------

برخی از شهروندان شازندی در دیدار با فرماندار مشکلات خود را مطرح کردند.

----------

در همایش یاوران وقف درتفرش از خیران واقفان هیات امنای امامزادگان و بقاء متبرک تجلیل شد، در این مراسم گنجی از اساتید حوزه علمیه قم، وقف را صدقه جاری برای مومن عنوان کرد و گفت: با درامد‌های حاصل از وقف بسیاری از مشکلات بر طرف می‌شود.

----------

جلسه شورای اداری خنداب با محور هماهنگی برنامه‌های کنگره ملی شش هزار و ۲۰۰ شهید استان برگزار شد. فرماندار خنداب گفت: برای اجرای بهتر این برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کنند.