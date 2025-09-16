شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ساوه: ساماندهی پارک طالقانی یک الگوی موفق، امن و بدور از خشونت برای خانواده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه هماهنگی جشن عاطفههادر شازند بر ضرورت جلب مشارکت صنایع، دستگاههای اجرایی و ادارات برای تأمین مایحتاج دانشآموزان نیازمند تأکید شد.
در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ساوه بر ساماندهی پارک طالقانی به یک الگوی موفق و امن و بدور از خشونت برای خانواده تاکید شد.
برخی از شهروندان شازندی در دیدار با فرماندار مشکلات خود را مطرح کردند.
در همایش یاوران وقف درتفرش از خیران واقفان هیات امنای امامزادگان و بقاء متبرک تجلیل شد، در این مراسم گنجی از اساتید حوزه علمیه قم، وقف را صدقه جاری برای مومن عنوان کرد و گفت: با درامدهای حاصل از وقف بسیاری از مشکلات بر طرف میشود.
جلسه شورای اداری خنداب با محور هماهنگی برنامههای کنگره ملی شش هزار و ۲۰۰ شهید استان برگزار شد. فرماندار خنداب گفت: برای اجرای بهتر این برنامهها، دستگاههای اجرایی باید همکاری کنند.