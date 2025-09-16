وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران از اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت خواست، بر ارائه و تقویت خدمات بیمه‌ای خود در حوزه‌هایی که برای بیمه‌های خصوصی، جذابیت لازم ندارد، تمرکز بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی زاده با بیان این مطلب و قدردانی از زحمات و تلاش یکساله مجموعه مدیران و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران تأکید کرد: همچنین باید مشخص شود که چقدر می‌توان از ظرفیت بیمه ایران در راستای پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در خصوص صنعت بیمه استفاده کرد.

وی با اشاره به طرح مباحث مربوط به ارائه خدمات بیمه جنگ در روز‌های اخیر، یادآور شد: در این خصوص نیز، از ظرفیت و توانمندی بیمه ایران، بیش از بیمه‌های خصوصی می‌توان استفاده کرد.

این گزارش حاکی است، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران به ریاست "سید علی مدنی زاده" وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه و "پرویز خوش کلام خسروشاهی" رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد.

‌در این نشست، پس از ارائه گزارشی از عملکرد بیمه ایران توسط "علی جباری" رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین اعضای هیات مدیره، اعضای مجمع به اتفاق آرا، صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۴۰۳ بیمه ایران را تصویب کردند.