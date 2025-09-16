پخش زنده
تفاهمنامه واگذاری ۱۱۲ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در شهر رامین شهرستان باوی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان باوی با اشاره به اهمیت مسکن به عنوان زیربنای آرامش و توانمندسازی جامعه هدف گفت: با همکاری نهادها و خیرین، تلاش خواهیم کرد تا تحویل این واحدها با شرایط آسان و تسهیلات مناسب انجام شود و مددجویان بتوانند زندگی با کرامت و آرامش داشته باشند.
نادر میاه افزود: بر اساس این تفاهمنامه، واحدهای مسکونی با شرایط ویژه و تسهیلات آسان به مددجویان تحویل داده خواهد شد تا زمینهای برای امنیت، آرامش و توانمندسازی اجتماعی آنان فراهم شود.