به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از نبود آنتن دهی کوچه در بلوار استقلال یزد، تجمع آب باران در کنار منازل مسکونی در تفت، نابسامانی کوچه‌ها و معابر روستای علی مرادی تنگ چنار و ساماندهی نیمه کاره جاده در یکی از روستا‌های تفت گلایه کرده‌اند.

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: ساخت و ساز کامل نشده است که کار کابل کشی را با مشکل مواجه کرده و امیدواریم این مشکل تا پایان سال برطرف شود.

بخشدار بخش مرکزی تفت درباره تجمع آب باران اظهار داشت: آسفالت جزء تعهدات بنیاد مسکن بوده و با توجه به بارش زمین دچار مشکل شده و در گفت‌و‌گو با بنیاد مسکن وعده دادند که ظرف یک یا دو ماه آینده حل شود.

سرپرست بخشدار مرکزی مهریز درباره نابسامانی کوچه‌ها و معابر روستای علی مرادی تصریح کرد: اصلاحات انجام شده و فقط اجرای سنگ جدول باقی مانده که پیمانکار مشخص شده است و به زودی اصلاحیه این قسمت هم انجام خواهد شد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تفت تأکید کرد که مراحل ساخت پل به پایان رسیده و فقط آسفالت آن باقی مانده که روکش آسفالت ظرف دو ماه آینده انجام می‌شود و سپس خط کشی محور هم صورت می‌گیرد.