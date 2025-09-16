سخنگوی قوه قضائیه درباره ویژگی‌های عفو معیاری امسال گفت: برای افرادی که از عفو مستثنی شدند، یک مهلت ۶ ماهه به محکومان اقتصادی داده می‌شود که از ۱۹ شهریور سال جاری تا ۱۹ اسفند امسال به رد مال و جبران خسارات اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این عفو معیاری، یک مهلت ۴۰ روزه هم به افرادی که مشمول دیه هستند و مهلت ۱۰۰ روزه برای جلب رضایت افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند هم وجود دارد.