پخش زنده
امروز: -
سخنگوی قوه قضائیه درباره ویژگیهای عفو معیاری امسال گفت: برای افرادی که از عفو مستثنی شدند، یک مهلت ۶ ماهه به محکومان اقتصادی داده میشود که از ۱۹ شهریور سال جاری تا ۱۹ اسفند امسال به رد مال و جبران خسارات اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره ویژگیهای عفو معیاری امسال افزود: برای افرادی که از عفو مستثنی شدند، یک مهلت ۶ ماهه به محکومان اقتصادی داده میشود که از ۱۹ شهریور سال جاری تا ۱۹ اسفند امسال به رد مال و جبران خسارات اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این عفو معیاری، یک مهلت ۴۰ روزه هم به افرادی که مشمول دیه هستند و مهلت ۱۰۰ روزه برای جلب رضایت افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند هم وجود دارد.