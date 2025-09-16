به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، آقای موسوی صانع، در خبر 20 شبکه قزوین در این باره توضیح داد: سازمان امور مالیاتی کشور با فراهم کردن این امکان، به مؤدیان در بخش اصناف و مشاغل اجازه می‌دهد تا در پایان مرحله تأیید اظهارنامه، پروژه‌های مورد نظر خود را برای مصرف مالیاتشان انتخاب کنند. این پروژه‌ها در سطح استان و سراسر کشور فهرست شده و در دسترس مؤدیان قرار می‌گیرد.

موسوی صانع گفت: در حال حاضر، ۱۵ پروژه در استان قزوین برای طرح نشاندار کردن مالیات انتخاب شده‌اند. اهم این پروژه‌ها شامل آبرسانی مهرگان با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد تومان، ارتباط راه قزوین – الموت – تنکابن با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، تکمیل دانشکده دندانپزشکی با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان، تکمیل چند اداره ثبت اسناد در سراسر استان، مدرسه برکت عروس‌آباد، سالن ورزشی در شهر آوش و احداث کلانتری در شهر خرمدشت است. این پروژه‌ها به همراه سایر پروژه‌های منتخب کشوری، در یک لیست به مؤدیان نمایش داده می‌شوند تا بتوانند انتخاب کنند پولشان در کجا مصرف شود.

موسوی صانع همچنین به فرصتی ویژه برای مؤدیانی که اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را برای سال مالی ۱۴۰۳ ارسال می‌کنند، اشاره کرد.

وی گفت: "سازمان کشور فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده که اگر بدهی گذشته‌ای در رابطه با همین پرونده دارند، با بخشودگی بیش از ۹۰ درصد جرایم متعلق آن بدهی‌ها، همزمان با ارسال اظهارنامه سال ۱۴۰۳، نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت آن اقدام کنند." این فرآیند بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات، مستقیماً در سامانه قابل انجام است.

مدیرکل امور مالیاتی استان از مؤدیان خواست تا از این "فرصت طلایی" که تا پایان ماه بیشتر نیست، حداکثر استفاده را ببرند و بدهی‌های گذشته خود را تعیین تکلیف کنند.