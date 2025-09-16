پخش زنده
دومین مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکش های کشاورزی با هدف صیانت از سلامت محصولات و مقابله با قاچاق سموم غیرمجاز در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی مشهد، گفت: این مانور امروز با عزم جدی برای مقابله با عرضه سموم غیرمجاز، ممنوعه و تقلبی و برای ارتقای امنیت غذایی اجرا شد.
محمدرضا عباسپور با اشاره به حضور فعال بیش از ۹۳ داروخانه گیاه پزشکی مجاز در این شهر، افزود: تیم های نظارتی در قالب این مانور از داروخانه ها، انبارها و شرکت های توزیع سموم بازدید به عمل آوردند و مواردی همچون اعتبار پروانه ها، حضور مسئول فنی، ثبت اطلاعات در سامانه مانیتورینگ و جلوگیری از توزیع سموم قاچاق، تقلبی و تاریخ گذشته را به دقت پایش کردند.
وی ادامه داد: از مهم ترین اهداف این پایش مستمر ماهانه، مقابله با عرضه سموم خطرناک و ممنوعه ای، چون کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون و پاراکوات است که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست محسوب می شوند.
این گونه مانورهای نظارتی به صورت مداوم در دستور کار قرار دارد تا از طریق ساماندهی بازار آفت کش ها، شاهد ارتقای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی باشیم.