به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به نفرات تیم کشتی گفتند:آفرین برشما.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیزش تشکرمی کنم. آمیزه‌ی قدرت ومعنویت، آفریننده‌ی ارزش‌های والاست. آفرین بر شما.

سیدعلی خامنه‌ای

۲۵ شهریور ۱۴۰۴