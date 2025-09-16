بهرهبرداری از ۴.۲ هکتار زمین آمادهسازی شده طرح نهضت ملی مسکن در سلماس
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آمادهسازی اراضی ۴.۲ هکتاری برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستان سلماس و واگذاری این اراضی به متقاضیان انجام شده و آماده احداث طرحهای مسکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در بازدید از سایت ۴.۲ هکتاری اراضی نهضت ملی مسکن در شهرستان سلماس و بازدید میدانی طرح تفصیلی این شهر که با حضور نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: اجرای جدول گذاری این طرح به اتمام رسیده و این اراضی در حال واگذاری به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن است.
وی با اشاره به اعتبارات طرح آمادهسازی این اراضی در شهرستان سلماس، بیان کرد: برای آمادهسازی اراضی سایت ۴.۲ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: جدول گذاری زمینه آمادهسازی اراضی را بیش از پیش تسریع کرده و از پایههای اصلی توسعه شهری و اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن است.
آرامون اظهار داشت: با آمادهسازی اصولی، شبکههای زیرساختی بهدرستی طراحی و اجرا میشوند و زمینه توسعه پایدار شهری را فراهم میکند.
وی بیان کرد: تسطیح زمین، پاکسازی و طراحی مناسب باعث کاهش هزینههای اضافی در مراحل بعدی پروژه میشود.