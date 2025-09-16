

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۴۵ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مومنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ ا سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن را در یک تایم شکست داد و با انتقام شکست پاریس به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۲ بر ۱ گئورگی الباکیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. امامی در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب تیموراز سالکازانوف از اسلواکی شد و درجایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ از سد جبرئیل گادجیف از آذربایجان گذشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. او در این دیدار مقابل موکول داهیا از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ باتیربک تساکولوف از اسلواکی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. فیروزپور در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مقابل کامیل کوروگلیف از قزاقستان به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ از سد احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر صفر گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- چونگ سونگ هان (کره شمالی) ۲- بکزات آلماز اولو (قرقیزستان) ۳- غلام جان عبداله یف (ازبکستان) و آرسن هاروتونیان (ارمنستان) ... ۱۷- علی مومنی (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف (روسیه) ۲- احمد محمدنژاد جوان (ایران) ۳- نورالدین نوروزاف (آذربایجان) و آسیلجان یسنگلدی (قزاقستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- رحمان عموزاد (ایران) ۲- کوتارو کیوکا (ژاپن) ۳- ریل وودس (آمریکا) و امیدجان جلال اف (ازبکستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن) ۲- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) ۳- نورکجا کایپانوف (قزاقستان) و ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) ۲۱- امیرمحمد یزدانی

۷۴ کیلوگرم: ۱- کوتا تاکاهاشی (ژاپن) ۲- چرمن والیف (آلبانی) ۳- تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) و زائوربک سیداکوف (روسیه) ۵- یونس امامی

۷۹ کیلوگرم: ۱- گئورگیوس کوگیومتسیدیس (یونان) ۲- لوی هاینس (آمریکا) ۳- محمد نخودی (ایران) و خیدیر سیف الدین اف (بحرین)

۸۶ کیلوگرم: ۱- زاهید والنسیا (آمریکا) ۲- هایاتو ایشیگورو (ژاپن) ۳- آرسنی ژیویف (آذربایجان) و کامران قاسم پور (ایران)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ترنت هایدلی (آمریکا) ۲- امان اله گادجی ماگمدوف (روسیه) ۳- امیرحسین فیروزپور (ایران) و عثمان نورماگمدوف (آذربایجان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- امیرعلی آذرپیرا (ایران) ۳- احمد تاج الدینوف (بحرین) و احمد ماگامایف (بلغارستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) ۳- روبرت باران (لهستان) و شامیل شریپوف (بحرین)

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۴۵ امتیاز ۲- آمریکا ۱۳۴ امتیاز ۳- ژاپن ۱۱۱ امتیاز ۴- آذربایجان ۸۳ امتیاز ۵- بحرین ۵۳ امتیاز ۶- قزاقستان ۴۸ امتیاز ۷- قرقیزستان ۴۱ امتیاز ۸- کره شمالی ۳۵ امتیاز ۹- مغولستان ۳۰ امتیاز ۱۰- ازبکستان ۳۰ امتیاز