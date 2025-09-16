تولیت آستان قدس رضوی، از خودگذشتگی، احساس مسئولیت و وجدان کاری آتش نشان رضا فخریان را مایه افتخار جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، حجت‌ الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی همراه با حمیدرضا کافی‌ نیا، مدیر عامل سازمان آتش‌ نشانی مشهد با خانواده آتش‌ نشان فداکار رضا فخریان دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار، مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: بررسی‌ های اولیه نشان می‌ دهد که علت اصلی این آتش‌ سوزی، رعایت نشدن نکات ایمنی و استانداردهای لازم در این کارگاه غیرمجاز مبل‌ سازی بوده است.

حمیدرضا کافی‌ نیا افزود: تحقیقات بیشتری برای شناسایی دقیق علت حادثه در جریان است و در دو سه روز آینده کارشناسان آتش‌ نشانی علت دقیق را اعلام خواهند کرد.

تولیت آستان قدس رضوی نیز بر ضرورت پیگیری قانونی تخلفات کارگاه‌ های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: مسیر قانونی برای مقابله با کار خلاف قانون که توسط برخی کارگاه‌ ها صورت می‌ گیرد، باید توسط آتش‌ نشانی به صورت جدی دنبال شود.

حجت‌ الاسلام والمسلمین احمد مروی افزود: «این شهید بزرگوار با هدف اطفای آتش و جلوگیری از خسارت به جان و مال مردم وارد این عرصه شد و خدماتش بسیار ارزشمند است».

مروی از خودگذشتگی، احساس مسئولیت و وجدان کاری شهید فخریان را مایه افتخار جامعه دانست و گفت: افرادی مانند ایشان که جان خود را فدا می‌ کنند تا مشکلی پیش نیاید، بسیار ارزشمند هستند.

تولیت آستان قدس با بیان اینکه «این شهید عزیز نزد خداوند رحمان اجر و مغفرت دارد»، افزود: «برای همسر، فرزندان و خانواده ایشان از دست دادن چنین انسانی بسیار سخت است اما باید سربلند باشند و به این افتخار کنند که شهیدی را تقدیم کرده اند که برای جان و مال مردم تلاش می‌ کرد».