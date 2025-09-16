رئیس قوه قضائیه گفت: قانون‌های مربوط به شهدا؛ جانبازان و ایثارگران نباید بر زمین بماند.

رئیس دستگاه قضا در دیدار با مدیران، معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: قوه قضائیه بیش از همه دستگاه‌ها خود را موظف به اجرای قوانین این حوزه می‌داند.

همچنین خانواده‌های شهدای دفاع مقدس اخیر، در این دیدار؛ پیشنهادها و درخواست‌هایی برای شناساندن این شهدا به جهانیان و نشان دادن چهره واقعی دشمن صهیونی؛ داشتند که رئیس قوه قضاییه با این پیشنهادها موافقت و اعلام کرد: برای تحقق این امر به بخش‌های مربوطه از جمله ستاد حقوق بشر ایران دستورات لازم ابلاغ خواهد شد.