به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی، به همراهی ماموران پلیس آگاهی و چند اکیپ از نیرو‌های یگان امداد حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان تعداد ۲ دستگاه خودرو شامل: یک دستگاه خودرو سمند و یک دستگاه خودرو وانت آریسان و همچنین یک محل دپو را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو‌ها مقدار یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۸ دستگاه ماشین لباس شویی و همچنین از محل دپو مقدار یک هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت و گاز خارج از چرخه قانونی توزیع کشف و ضبط شد. کارشناسان ارزش ریالی سوخت و کالای قاچاق مکشوفه را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با بیان اینکه رانندگان خودرو‌ها (۲ نفر) و مسئول انبار دپو یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.