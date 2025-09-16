به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن پیام آقای قالیباف به شرح زیر است:

با افتخار، سربلند و قهرمان

تمام‌قد به احترام ایرانِ عزیزتر از جان

قهرمانی قاطع تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را به اعضای پرتلاش تیم ملی به ویژه دو مدال آور طلایی پهلوانان امیرحسین زارع و رحمان عموزاد، کادر فنی بادانش، مسئولان دلسوز کشتی کشور و ملت سربلند ایران تبریک می‌گویم.