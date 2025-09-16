برگزاری مسابقات چندجانبه تنیس روی میز در بوکان
بمناسبت هفته تعاون مسابقات چندجانبه تنیس روی میزدربوکان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛به گفته احمد نصرالهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان: مسابقات چندجانبه تنیس روی میز آقایان به مناسبت هفته تعاون به مدت یک روز وبه میزبانی بوکان برگزار شد.
نصرالهی افزود:در این رقابتها ۹ تیم از شهرستانهای مهاباد، بانه، سقز، بوکان و میاندوآب حضور داشتند و مسابقات در فضایی پرشور و رقابتی دنبال شد.
نصرالهی اضافه کرد:در پایان این رقابتها تیم سقز الف موفق به کسب مقام اول شد، تیم میاندوآب الف در جایگاه دوم ایستاد و تیم بوکان الف مقام سوم را از آن خود کرد.
قابل ذکر است:رسول قادرزاده معاون سیاسی فرمانداری بوکان و دکتر نصرالهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان از روند برگزاری مسابقات بازدید و از تلاش دستاندرکاران تقدیر کردند.
این رقابتها با هدف تقویت روحیه تعاون و ایجاد نشاط اجتماعی در سطح منطقه برگزار شد.