به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار تشان گفت: با هدف خدمت رسانی و تسهیل در تردد شهروندان و زیباسازی شهر، طرح بهسازی معابر شهر تشان در دستور کار قرار گرفته است.

کیانفر کرمی با اشاره به اینکه این طرح عمران شهری با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال در حال اجراست، ادامه داد: در این طرح اقداماتی از جمله زیرسازی و بهسازی معابر، کفپوش کردن پیاده رو‌ها، ساماندهی خیابان اصلی و آسفالت معابر شهر تشان انجام می‌شود.

شهر تشان در جنوب شرقی استان خوزستان و در شمال شهرستان بهبهان قرار دارد.