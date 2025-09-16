پخش زنده
عضو جنبش انصارالله یمن تاکید کرد عملیات خود را برای دفاع از غزه و مردم مظلوم آن و پشتیبانی از مقاومت شجاع آن ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نصرالدین عامر، از رهبران انصارالله یمن پس از حمله موشکی یمن به سرزمینهای اشغالی گفت: کمتر از سه ساعت پس از تجاوز صهیونیستی به یمن، آژیرهای هشدار و ندای انتقام برای غزه و برای تمام امت، در پایتخت رژیم و سایر شهرهای اشغالی به صدا درآمد، فرودگاه اللد (بنگوریون) تعطیل شد و میلیونها صهیونیست به پناهگاههای زیرزمینی رفتند.
عامر در پیامی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده ادامه داد یمن با توکل بر خدا، غزه را رها نخواهد کرد، در برابر یهودیان صهیونیست تسلیم نخواهد شد و معادلهی تجاوز بدون پاسخ را نخواهد پذیرفت حتی اگر تمام جهان آن را بپذیرد.
گفتنی است رسانههای عبری به شلیک موشک از سمت یمن به اهداف رژیم صهیونیستی اعتراف کردند.
بر اساس گزارش این رسانه ها، آژیر هشدار در تل آویو و مناطق گستردهای از شرق فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.
این رسانهها افزودند که در قدس اشغالی و مناطق وسیعی در غرب فلسطین اشغالی هم آژیر هشدار به صدا درآمده است.
منابع عبری همچنین از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرکهای صهیونیست نشین جنوب کرانه باختری خبر دادند.