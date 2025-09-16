پخش زنده
امروز: -
نخستین جلسه تمرینی تیم فوتسال جوانان ایران عصر امروز در یکی از سالنهای فوتسال شهر کورولیوف روسیه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه تمرینی تیم فوتسال جوانان ایران از ساعت ۱۸ امروز (سهشنبه) به وقت محلی در یکی از سالنهای فوتسال شهر کورولیوف روسیه برگزار شد.
سالن مختص ردههای سنی مختلف بود که اطراف آن دیگر رشتههای ورزشی نیز فعالیت میکردند و کیفیت چوب سالن مطلوب بود.
علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان که از بدو ورود این تیم به روسیه نکات زیادی از تجربههای خودش و همکارانش را در اختیار بازیکنان گذاشته بود، پیش از شروع تمرین برای شاگردانش درباره تفاوت تمرین در این سالن صحبت کرد.
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان برای اینکه بازیکنان بیشتر تجربه کسب کنند، چند جلسه تمرینی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نظر گرفت و قرار است دو دیدار تدارکاتی با روسیه در تاریخهای ۲۸ و ۲۹ شهریور برگزار شود.
هدف سرمربی فوتسال جوانان این است که در آستانه یک ماه مانده به بازیهای آسیایی جوانان بحرین بازیکنان زیر ۱۷ سال بتوانند تجربه بینالمللی کسب کنند.
بازیکنان چند دقیقهای زیر نظر جعفر هوشمند، مربی بدنساز به تمرین کششی و گرم کردن پرداختند و سپس زیر نظر محمود قاضی کارهای تاکتیکی را انجام دادند. همه بخشهای تمرین با نظارت کامل صانعی برگزار شد.
سه دروازهبان نیز زیر نظر یعقوب فیلکوش آیتمهای اختصاصی دروازهبانی را پشت سر گذاشتند. صانعی نیز دقایقی مشغول شوت زدن به دروازهبانها شد.