بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان و دو دستگاه خودروی سواری ۹ نفر در جاده کرج - کندوان مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،محمدباقر خلفی گفت: ظهر امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، تصادف ۳ دستگاه خودرو در محور کرج- کندوان محدوده ورودی درده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گزارش شد.

خلفی تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت این گزارش ۳ تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات کوشک بالا، شهرستانک و قطعه دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی، بیان کرد: این حادثه ۹ نفر مصدوم داشت که ۷ نفر توسط نجاتگران هلال احمر به مراکز درمانی اعزام شدند و ۲ مصدوم دیگر توسط ۲ کد اورژانس یه مراکز درمانی انتقال یافتند.