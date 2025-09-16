به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این اثر فاخر که در آستانه دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان و با مشارکت بیش از ۳۵۰ هنرمند بومی روی صحنه رفت، توانست روایت تاریخ، هویت و افتخار این دیار را با زبان هنر زنده کند؛ روایتی که نه‌تنها دیده شد، بلکه در دل‌ها نشست.

روابط‌عمومی سپاه جوادالائمه خراسان شمالی اعلام کرد: با افتخار و سپاس، به اطلاع مردم شریف و ولایت‌مدار خراسان شمالی می‌رساند که نمایش میدانی فاخر «سرزمین خورشید» که به مناسبت دومین کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان در دهکده مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، با استقبال پرشور و کم‌نظیر مردم موفق به ثبت رکورد جدیدی در حضور مردمی در رویداد‌های فرهنگی و هنری استان شد.

در طول ۱۰ شب اجرای این نمایش، بیش از ۷۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و مقاومت، با حضور گرم و مؤثر خود، جلوه‌ای باشکوه از همبستگی، ایمان و عشق به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

این استقبال بی‌سابقه، نشان‌دهنده‌ی عمق پیوند مردم با فرهنگ شهادت، تاریخ پرافتخار ایران اسلامی و هنر متعهد است.