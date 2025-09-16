به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا مقدم با اشاره به اهمیت توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، اظهار کرد: توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی بسیار ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب افزود: در این راستا امسال ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه آب و خاک شهرستان میاندوآب اختصاص یافته است.

وی گفت: این پروژه‌ها شامل اجرای خطوط انتقال آب با لوله پلی‌اتیلن در هشت روستا به طول ۱۲ کیلومتر و احداث و بهسازی انهار سنتی در هفت روستا با هدف به حداقل رساندن تلفات آب کشاورزی در مسیر انتقال است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب هم چنین با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی کشاورزان با وجود شرایط خشکسالی در منطقه، تصریح کرد: در راستای پایداری تولیدات بخش کشاورزی، امسال با آموزش و توانمندسازی کشاورزان، افزایش عملکرد در واحد سطح را در دستور کار قرار داده‌ایم.

گفتنی است شهرستان میاندوآب قطب کشاورزی در منطقه بوده و دارای برند ملی در تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله نهال، شیر، علوفه و زراعت چوب است.