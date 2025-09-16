پخش زنده
امروز: -
اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان عصر امروز با حضور ۱۴ بازیکن در فضایی پرنشاط برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمان زیر نظر وحید شمسایی، دیوید راموس، محمد طاهری، محمود خوراکچی، صادق کاظمی و حمید مشیری تمرینات تاکتیکی خود شامل حفظ توپ، استفاده از فضاها و حملات منظم و تکرارشونده خود را پیگیری کردند.
در ابتدای این تمرین فرزین دبیری، عضو هیئترئیسه فدراسیون میهمان ویژه این تمرین، ضمن ابلاغ پیام سلام و حمایت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، تأکید کرد: سیاست هیئترئیسه حمایت کامل از تیم ملی فوتسال در تمام تورنمنتها است و ما به تخصص و اشراف کامل وحید شمسایی و کادر فنی او اعتماد داریم و به آینده این تیم جوانشده امیدواریم.
او با اشاره به محبوبیت بالای فوتسال در میان مردم افزود: این علاقه، مسئولیت بازیکنان تیم ملی را دشوار، اما شیرینتر میکند. من را نماینده خودتان در هیئت رئیسه بدانید و مطمئن باشید که با هم میتوانیم فوتسال ایران را چند گام در جهان جلوتر ببریم.
در حاشیه این تمرین بهزاد رسولی، دروازهبان تیم ملی که صبح امروز مصدومیتش محرز شد و با نظر کادر پزشکی قادر به همراهی تیم نبود پس از قدردانی از کادر فنی و آرزوی موفقیت برای تیم ملی در مقدماتی جام ملتها، برای طی درمان و گذراندن دوران نقاهت، اردو را ترک کرد.
همچنین ابوالفضل افضلی، دیگر بازیکن مصدوم تیم ملی، پس از انجام معاینات زیر نظر کادر پزشکی و تأیید کادر فنی، در لیست ۱۴ نفره اعزامی به تایلند باقی ماند. او امروز تمرینات سبک و کار با وزنه را زیر نظر کادر پزشکی انجام داد.
محمد خدابندهلو بازیکن تیم ملی فوتبال هم از دیگر میهمانان این تمرین دو ساعته بود که با یک بازی درونگروهی به پایان رسید.
تیم ملی فوتسال فردا تهران را به مقصد مالزی ترک خواهد کرد تا در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا با بنگلادش، امارات و مالزی دیدار کند.