رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش گفت: جامعه بازاریان و بازرگانان کیش بیش از ۵۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال پوشاک و کفش به خانواده‌های ایتام و محسنین کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی، گفت: این کمک در قالب اهدای کفش و با همکاری و مساعدت حامی برجسته طرح اکرام ایتام، هزار و ۸۲۰ دست لباس به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای خانواده‌های ایتام و محسنین کیش و استان هرمزگان تهیه و تامین شده است.

او با قدردانی از همکاری جمعیت هلال احمر و سازمان منطقه آزاد کیش در ارسال کالا‌های اهدایی به ایتام و محسنین از کیش به بندرعباس، تصریح کرد: البسه و کفش‌های اهدایی توسط خیران و از اجناس بسیار با کیفیت بازار تهیه شده و شامل هزار و ۶۷۳ دست پیراهن زنانه هر کدام به ارزش ۱۰ میلیون ریال، ۱۴۷ دست پیراهن مردانه به ارزش هر کدام ۱۰ میلیون ریال و یک‌هزار و ۲۷ جفت کفش ورزشی به ارزش هر جفت معادل ۳۵ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش تحویل داده شد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، افزود: مراحل ثبت کالا‌ها در سامانه‌های هوشمند کمیته امداد امام خمینی (ره) و دسته‌بندی اجناس برای توزیع بین خانواده‌های تحت حمایت استان در حال انجام است.

ایوا صمیمی با قدردانی از مساعدت و همکاری اثربخش خیران، کسبه و بازاریان نیک اندیش کیش، افزود: این اقدام خداپسندانه در تامین نیاز‌های ضرروی خانواده‌های نیازمند به‌ویژه خانواده‌های ایتام و محسنین کیش و استان گامی هدفمند و موثر برای کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها در جامعه خواهد بود.

او افزود: مردم کیش می‌توانند با مراجعه به نشانی ekram.emdad.ir و یا مراجعه حضوری به کارشناس طرح اکرام در کمیته امداد کیش در طرح خداپسندانه اکرام با هدف حمایت و توانمندسازی ایتام و محسنین نام نویسی و مشارکت کنند.