مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از اسکان ۴ هزار و ۴۵۸ خانوار فرهنگی تابستان ۱۴۰۴، در واحد‌های آموزشی و مراکز رفاهی آموزش و پرورش استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نرگس دستیار گفت: از ابتدای تیر ۱۴۰۴ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۴ هزار و ۴۵۸ خانوار شامل ۲۱ هزار و ۵۶۰ نفر، در واحد‌های آموزشی و مراکز رفاهی آموزش و پرورش گیلان اقامت کردند و از خدمات این مراکز بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این مدت، آمار بیشترین پذیرش مسافر در مدارس به ترتیب رشت، بندر انزلی و لاهیجان ثبت شد.

مدیر‌کل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه پذیرش فرهنگیان به ۲ روش حضوری و اینترنتی انجام شد، گفت: فرهنگیان برای تعطیلات تابستانه امسال، با مراجعه به سامانه متمرکز اسکان به نشانی http://Eskan.medu.ir و حضور در مراکز اقامتی، رفاهی و مدارس استان از ۲۵ خرداد، برای اسکان نوبت گرفتند.

سال گذشته ۲۱هزار و ۵۶۰ مسافر فرهنگی در مدارس و مراکز اقامتی گیلان اسکان داشتند.