به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۴ ربیع الاول و ۱۷ سپتامبر به این شرح است:
تقویم:
چهارشنبه
۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۲۸ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸:۲۸ دقیقه
تقویم تاریخ:
ـ آغاز دوره چهارم مشروطه، عصر سلطه آمریکا بر ایران (۱۳۲۰ ش)
ـ الغاء یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط «صدام حسین» رییس جمهور بعثی عراق (۱۳۵۹ ش)
ـ عملیات حسین بن علی (ع) در منطقه میمک توسط سپاه (۱۳۶۱ ش)
ـ تشکیل نیروهای سه گانه در سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی رحمه الله (۱۳۶۴ ش)
ـ برگزاری نخستین جلسه شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۶۹ ش)