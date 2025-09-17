امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقویم و اوقات شرعی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۲۴ ربیع الاول و ۱۷ سپتامبر به این شرح است:

تقویم:

چهارشنبه

۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲۴ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۲۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲:۰۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸:۲۸ دقیقه

تقویم تاریخ:

ـ آغاز دوره چهارم مشروطه، عصر سلطه آمریکا بر ایران (۱۳۲۰ ش)

ـ الغاء یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط «صدام حسین» رییس جمهور بعثی عراق (۱۳۵۹ ش)

ـ عملیات حسین بن علی (ع) در منطقه میمک توسط سپاه (۱۳۶۱ ش)

ـ تشکیل نیرو‌های سه گانه در سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی رحمه الله (۱۳۶۴ ش)

ـ برگزاری نخستین جلسه شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۶۹ ش)