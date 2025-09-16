نور الدین نوریزدان با اشاره به واگذاری طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهرستان پلدختر افزود: این طرح‌ها ۲ تا ۳ آینده به بهره برداری خواهند رسید.





وی گفت: فاز دوم تصفیه خانه آب خرم آباد نیز با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان مهر امسال به پیمانکار واگذار خواهد شد.

به گفته پروژه پیشران و اولویت دار آبفای لرستان در مجموع ۱۰ همت پروژه پیشران و اولویت دار آبفای لرستان به پیمانکار واگذار شده است.