واگذاری ۱۰ همت پروژه پیشران و اولویت دار آبفای لرستان به پیمانکار
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در مجموع ۱۰ همت پروژه پیشران و اولویت دار آبفای لرستان به پیمانکار واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اجرای پروژههای پیشران و اولویت دار در شرکت آبفای لرستان گفت: طرحهای تصفیه فاضلاب شهرهای دورود، ازنا، کوهدشت، نورآباد و الشتر با اعتبار ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده است.
نور الدین نوریزدان با اشاره به واگذاری طرح ارتقا تصفیه خانه فاضلاب شهرستان پلدختر افزود: این طرحها ۲ تا ۳ آینده به بهره برداری خواهند رسید.
وی گفت: فاز دوم تصفیه خانه آب خرم آباد نیز با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان مهر امسال به پیمانکار واگذار خواهد شد.
