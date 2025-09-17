به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار ویژه بروجرد در اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان بروجرد با تاکید بر اهمیت انتخابات بعنوان سرنوشت‌سازترین رویداد سیاسی و اجتماعی کشور گفت: چهار اصل اساسی در برگزاری انتخابات را صیانت از آرای مردم، اجرای مرّ قانون، حفظ سلامت و امنیت انتخابات و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم عنوان کرد.



«قدرت اله ولدی» افزود: صیانت از رأی مردم، حق‌الناس و تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی ماست و همه عوامل اجرایی باید در مسیر اجرای قانون بدون هیچ‌گونه جانبداری از شخص، گروه یا جریان خاص حرکت کنند،.



وی با بیان اینکه انتخابات سالم موجب تقویت وحدت، انسجام و همدلی در جامعه می‌شود، گفت: مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، ضامن عزت و اقتدار نظام و انقلاب خواهد بود و تولید قدرت ملی و افزایش اقتدار کشور را به همراه دارد.



وی تأکید کرد: تنها وظیفه ما اجرای صحیح و سالم انتخابات است. معاون استاندار اضافه کرد: امسال انتخابات شورا‌ها به صورت کامل الکترونیکی برگزار می‌شود و رؤسای کمیته‌ها موظفند با گذراندن دوره‌های آموزشی و عملی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی دقیق و سالم را داشته باشند.



به گفته فرماندار ویژه بروجرد، تا زمان برگزاری انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۵ همه اعضای کمیته‌ها و عوامل اجرایی انتخابات، مکلف به اجرای کامل وظایف محوله در چارچوب قانون می‌باشند.