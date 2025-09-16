پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: دو دستگاه خودروی برقی ون در مسیر خط عربها به پردیس مسافران را جابجا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: براساس توافقنامه همکاری شرکت عمران، آب و خدمات کیش و شرکت مپنا، این دو خودروی برقی در قالب تردد آزمایشی در مسیر خدمات دهی به مسافران قرار گرفتند.
این اقدام با هدف بررسی عملکرد، افزایش بهرهوری و توسعه ناوگان حمل و نقل پاک در کیش انجام شده است.
براساس این طرح، پس از کسب رضایت کامل از عملکرد خودروهای برقی و تأمین استانداردهای لازم، تعداد خودروها در ناوگان حمل و نقل به ۱۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.
استفاده از این خودروها با کاهش آلایندگیهای محیط زیستی و هزینههای سوخت و نگهداری، گام مهمی در توسعه حمل و نقل پایدار و پیشرفته کیش خواهد داشت.