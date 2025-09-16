نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی کشورمان را در مسابقات جهانی کرواسی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متن پیام تبریک به شرح زیر است.

پیروزی قاطع و درخشش تاریخی پهلوانان کشتی ایران و کسب عنوان قهرمانی جهان پس از ۱۲ سال، موج شادی و سرور را در میان مردم عزیز ایران در پی داشت. آنچه که حلاوت این پیروزی بزرگ و افتخارآمیز را مضاعف نمود؛ جلوه‌های باشکوه پایبندی به ارزش‌های اسلامی و نمایش غرور آفرین احترام به نماد ملی بود. این دستاورد بزرگ عرصه ورزش بر همگان مبارک باد.