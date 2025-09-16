به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با وزرای کشور، امور خارجه و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط افزود: درباره موضوع خوداشتعالی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی به‌صورت جدی صحبت و تبادل‌نظر شد.

وی بر ضرورت یافتن راهکاری مؤثر برای جلوگیری از ادامه این معضل زیست محیطی تأکید کرد و افزود: باید هرچه سریع‌تر برای کاهش مشکلات شهروندان خوزستانی چاره‌اندیشی شود.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استانداری خوزستان بیان داشت: با توجه به این رایزنی‌ها موضوع خوداشتعالی و تصاعد دود نفس گیر تالاب هورالعظیم بخش عراقی در جلسه فردای هیئت دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.