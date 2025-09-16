مدیر کل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: ماهانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان هزینه می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «امیرعباس فضائلی» مدیر کل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در آیین معارفه مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام اظهار داشت: این سازمان ماهیانه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات بیمه‌ای به بیش از ۳۲۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و مستمری‌بگیر در ایلام هزینه می‌کند.

وی با اشاره به تخصصی‌سازی خدمات در تمامی حوزه‌ها افزود: این مهم در جهت بهبود و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح ملی مورد تاکید است.

فضائلی در ادامه با اشاره به رایگان شدن خدمات درمانی در بخش بستری بیمارستان‌های طرف قرارداد عنوان کرد: در بسیاری از استان‌ها، خدمات سرپایی رایگان بوده و مراکز درمانگاهی بدون نیاز به پزشک در حال فعالیت هستند.

مدیر کل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به طرح سیستم هدایت بیماران تصریح کرد: هدف این سیستم، فراهم کردن امکان دسترسی بیمه‌شدگان سازمان به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در سراسر کشور می‌باشد و تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این سیستم، زیرساخت‌های سامانه‌های الکترونیک آماده بهره‌برداری است و این فرصت را برای بیمه‌شدگان فراهم می‌سازد تا در مراکز ملکی سازمان یا مراکز تحت قرارداد، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی را دریافت کنند.

فضائلی تاکید کرد: بیمه‌شدگان در صورت عدم دسترسی به این خدمات در مراکز محل سکونت، از طریق مکانیزمی طراحی شده، به مراکز تخصصی ارجاع داده می‌شوند و هزینه‌های درمانی آنها توسط بیمه و با پرداخت سهم مشخص، پوشش داده می‌شود.

وی گفت: همچنین، در این فرآیند، پرونده الکترونیک سلامت بیمه‌شده ایجاد می‌شود که تمامی اطلاعات و سوابق درمانی فرد در آن ثبت می‌گردد. این سیستم، امکان مدیریت و هدایت درمان بیمه‌شده را فراهم می‌آورد و باعث می‌شود خدمات درمانی به صورت مدیریت شده ارائه شود.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام نیز در این آیین گفت: مدیران باید در کنار خدمت به مردم، رابطه خوبی با همکاران خود داشته باشند تا رضایت آنان را نیز کسب کنند، چرا که موفقیت هر مدیری وابسته به تلاش و همکاری تیمی است.

وی بیان داشت: اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها، تأمین امنیت است. این امنیت تنها شامل امنیت فیزیکی نیست، بلکه شامل امنیت روانی جامعه نیز می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام تاکید کرد: اقشار کم‌درآمد باید از نظر روانی در آرامش باشند، زیرا اضطراب و نگرانی در جامعه، به ویژه در شرایط شیوع بیماری‌ها و بحران‌های جدید، می‌تواند منجر به پریشانی روانی و آشفتگی اجتماعی شود، بنابراین، یکی از وظایف مهم نهاد‌های سلامت، تأمین درمان و مراقبت‌های بهداشتی است که نقش کلیدی در کاهش اضطراب اجتماعی و ایجاد آرامش دارد.

«مهدی خوش خبر» مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام نیز در این آیین اظهار داشت: توسعه بخش درمان و سلامت اولویت سازمان در استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بیمارستان شهدای زاگرس، افزود: راه‌اندازی دستگاه سی‌آر در اتاق عمل، امکان انجام جراحی‌های ماژول و کاهش انتقال بیماران به مراکز دیگر را فراهم کرده است.

خوش خبر ادامه داد: همچنین راه اندازی دستگاه دیالیز و نصب دستگاه سنگ‌شکن در بیمارستان شهدای زاگرس موجب کاهش هزینه‌های بیمه‌شدگان شده است.

وی در پایان گفت: تلاش می‌شود طرح‌های احداث کلینیک شماره ۲ و ساختمان مشترک تامین اجتماعی که در حال تکمیل است طی یک ماه آینده افتتاح و به بهره برداری برسد.

در پایان این آیین دکتر «مهدی خوش خبر» به عنوان مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام منصوب و از دکتر «هادی صبور» مدیر پیشین قدردانی شد.