جلسه هماهنگی بیست و هفتمین دوره لیگ برتر مردان با حضور نمایندگان باشگاههای حاضر در این دوره از رقابتها، سهشنبه ۲۵ شهریور ماه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، موضوعات مهم مرتبط با برگزاری فصل جدید رقابتها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح زیر است:
۱. تأمین برق اضطراری: در صورت قطعی برق، تیم میزبان موظف به هماهنگی و تأمین برق اضطراری است؛ در غیر این صورت، تیم میزبان با باخت فنی مواجه خواهد شد.
۲. بازیکن جایگزین مصدوم: با تأیید فدراسیون پزشکی ورزشی، امکان جایگزینی بازیکن مصدوم تا پیش از آغاز مرحله نیمهنهایی وجود دارد.
۳. جذب بازیکن خارجی:
*جذب اولین بازیکن خارجی باید پیش از پایان نیمفصل اول صورت گیرد.
*جذب دومین بازیکن خارجی پیش از آغاز نیمفصل امکانپذیر است.
*در صورت جذب دو بازیکن خارجی، تیمها میتوانند ۲۴ ساعت قبل از سری نیمهنهایی اقدام به جذب سومین بازیکن کنند.
*در صورتی که تیمی هیچ بازیکن خارجی در طول فصل جذب نکند، مجاز است در مرحله پلیآف یک بازیکن خارجی به خدمت بگیرد.
۴. قانون بازیکنان خارجی در ترکیب تیمها: حضور حداکثر دو بازیکن خارجی در زمین و سه بازیکن خارجی در فهرست دوازدهنفره هر تیم مجاز است.
در پایان جلسه، بر اهمیت همکاری باشگاهها و پایبندی به مقررات تأکید شد تا فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با کیفیت بالاتر و نظم بیشتر برگزار شود.