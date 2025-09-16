دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی گفت: امروز رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های دینی و اجتماعی دارند و می‌توانند بازوی توانمند ستاد در تبیین و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام نستوهی در نشست خبری ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در انعکاس رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی به اهمیت جایگاه رسانه در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های دینی و اجتماعی دارند و می‌توانند بازوی توانمند ستاد در تبیین و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باشند.

وی با بیان اینکه وظیفه ستاد صرفاً برخورد و نظارت نیست افزود: ما بر این باوریم که مهم‌ترین رسالت ستاد ایجاد گفتمان، آگاهی‌بخشی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی در میان مردم است. رسانه‌ها در این مسیر می‌توانند نقش حلقه اتصال میان مردم و مسئولان را ایفا کرده و با ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های دقیق زمینه ارتقای سطح آگاهی عمومی را فراهم کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی به تشریح برنامه‌های پیش‌روی این نهاد پرداخت و گفت:طی امسال تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و همچنین همراهی رسانه‌ها، زمینه اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه فرهنگ عمومی را فراهم کنیم. توجه به مطالبات نسل جوان، پاسخ به پرسش‌ها و شبهات و ایجاد بستر‌های گفتگو از جمله محور‌های اصلی فعالیت‌های ستاد خواهد بود.

حجت‌الاسلام نستوهی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره اقدامات انجام‌شده، نحوه تعامل ستاد با سایر نهاد‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین برنامه‌های مربوط به ارتقای عفاف و حجاب گفت:ستاد استان نگاه بسته و محدود به این موضوع ندارد، بلکه تلاش می‌کند با رویکردی جامع و همراه با همدلی، فضای گفتگوی سازنده در جامعه را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما اعتمادسازی در جامعه و جلب مشارکت مردم است. بدون همراهی مردم و بدون حمایت رسانه‌ها، تحقق اهداف امر به معروف و نهی از منکر دشوار خواهد بود.

این نشست خبری که با فضای صمیمی و پرسش و پاسخ‌های متنوع همراه بود فرصتی برای تبیین رویکرد‌های ستاد و نیز بیان دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های اصحاب رسانه فراهم آورد.