مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در حکمی ایرج باشی‌پور را به عنوان رئیس اداره بازرسی شرکت عمران، آب و خدمات منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم معارفه باشی پور با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد و در این آیین از تلاش‌های سید محمد قریشی، سرپرست پیشین اداره بازرسی، با اهدای لوح قدردانی شد.

باشی‌پور پیش از این مسئولیت‌های متعددی از جمله رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدختر، رئیس هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدختر، رئیس هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پلدختر، رئیس هیأت حل اختلاف شعبه شماره یک اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم‌آباد، عضویت در شورای اسلامی استان لرستان، دو دوره عضویت در شورای اسلامی شهر پلدختر، مدیرعاملی شرکت تعاونی سهام عدالت پلدختر و ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان را در کارنامه کاری خود دارد.