به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز افشانی به مناسبت ۲۵ شهریورماه روز ملی خرما اظهار داشت: اگر چه در استان آذربایجان شرقی به دلیل شرایط اقلیمی هیچ‌گونه سطح زیرکشت خرما و حتی یک اصله نخل وجود ندارد اما در حوزه فرآوری و بسته‌بندی این محصول استراتژیک نام استان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشور مطرح است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳ واحد فعال در زمینه فرآوری و بسته‌بندی خرما با اشتغالزایی مستقیم برای ۱۱۰۰ نفر در استان آذربایجان شرقی وجود دارد که ظرفیت سالانه آنها به بیش از ۲۶۰ هزار تن می‌رسد. این توانمندی موجب شده که آذربایجان‌شرقی به یکی از مراکز اصلی تامین، آماده‌سازی و عرضه خرما در کشور و حتی بازار‌های صادراتی تبدیل شود.

افشانی تصریح کرد: واحد‌های صنایع تبدیلی خرمای استان با استفاده از فناوری‌های نوین، رعایت استاندارد‌های بهداشتی و بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص توانسته‌اند ارزش افزوده بالایی برای این محصول ایجاد کنند و آن را در بسته‌بندی‌های متنوع و باکیفیت راهی بازار کنند. این موضوع علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، زمینه‌ساز حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه خاص استان در صنایع غذایی کشور بیان داشت: موقعیت جغرافیایی ممتاز، همجواری با بازار‌های صادراتی و وجود زیرساخت‌های لازم فرصت مناسبی را برای توسعه صادرات خرمای فرآوری‌شده از این استان فراهم آورده است. هم‌اکنون محصولات بسته‌بندی‌شده خرمای آذربایجان شرقی به کشور‌های حوزه اوراسیا، روسیه، عراق و برخی کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی از جمله در بخش خرما، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای صد‌ها نفر در استان به تقویت اقتصاد محلی، ارتقای جایگاه صادرات غیرنفتی و تثبیت برند تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان یکی از مراکز معتبر صنایع غذایی کشور منجر شده است.

افشانی گفت: سیاست سازمان جهادکشاورزی استان حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و غذایی است تا با گسترش دامنه فعالیت‌ها، تنوع محصولات و بهبود کیفیت بسته‌بندی، شاهد افزایش سهم استان در بازار‌های جهانی و ارتقای جایگاه آن در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کشور باشیم.