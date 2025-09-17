استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
روز صنعت فرصتی برای ارزشآفرینی است
استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزاری رویدادهایی همچون روز صنعت صرفاً یک مراسم نمادین و تشریفاتی نیست بلکه فرصتی برای ارزشآفرینی، معرفی ظرفیتها و تقویت برندینگ در عرصههای مختلف به شمار میآید.
،بهرام سرمست در دیدار اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با وی با تاکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی و ملی گفت: برگزاری رویدادهایی همچون روز صنعت صرفاً یک مراسم نمادین و تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای ارزشآفرینی، معرفی ظرفیتها و تقویت برندینگ در عرصههای مختلف به شمار میآید.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان شرقی افزود: استان ما از نظر هویتی ویژگیهای برجستهای دارد و ضروری است برندهای موجود در حوزههای مختلف حفظ و تقویت شوند.
سرمست افزود: بر اساس ارزیابی وزارت کشور آذربایجان شرقی از نظر حجم پروژههای عمرانی رتبه نخست کشور و از نظر شاخصهای اقتصادی رتبه دوم را داراست که این موفقیتها در شرایط سخت اعتباری و محدودیتهای بودجهای به دست آمده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند تلاش و همدلی است گفت: بدون پشتیبانی و حمایت متقابل، نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی قادر به ادامه مسیر نخواهند بود.
وی تاکید کرد: شعار وفاق دکتر پزشکیان در عرصههای مختلف معنا پیدا میکند و باید همه برای تحقق این وفاق تلاش کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از رئیس جمهور گفت:بر همگان تکلیف است تا از دولت پشتیبانی کنند.
وی با اشاره به شرایط استان گفت: ما با درک شرایط استان و بهصورت آگاهانه مسئولیت را پذیرفتهایم و معتقدیم موتور محرکه توسعه بدون نقشآفرینی بخش خصوصی به حرکت درنمیآید.
سرمست ادامه داد: در سفر وزرا و مقامات عالیرتبه به استان، جلسات موثری با حضور بخش خصوصی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار میشود تا گرهی از مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان باز شود. همچنین روزهای دوشنبه در دفتر تهران جلسات متعددی با وزرا، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل استان برگزار میکنیم.
وی با اشاره به اینکه روز صنعت فرصتی برای نشان دادن ارزشآفرینی به مردم است گفت: تجربه نشان داده است که استان ما در شرایط سخت نیز توانسته سربلند باشد.
سرمست اضافه کرد: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه در آذربایجان شرقی با مدیریت صحیح، جامعه دچار شوک و التهاب نشد. امروز نیز در حوزه فرهنگ و هنر، کنگره بینالمللی استاد شهریار را برگزار میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: عرصههای سیاست، فرهنگ و اقتصاد به یکدیگر پیوستهاند و برگزاری رویدادها و نمادهای ملی و استانی باید با جدیت و در شان آذربایجان انجام گیرد.
گفتنی است در این دیدار از پوستر روز بزرگداشت صنعت و معدن رونمایی شد.