روز صنعت، فرصتی برای ارزشآفرینی ظرفیتهای آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزاری رویدادهایی همچون روز صنعت فقط یک مراسم نمادین و تشریفاتی نیست بلکه فرصتی برای ارزشآفرینی و معرفی ظرفیتها در عرصههای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در دیدار اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با وی با تاکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی و ملی گفت: استان ما از نظر هویتی ویژگیهای برجستهای دارد و ضروری است نشانهای موجود صنعتی در حوزههای مختلف حفظ و تقویت شوند.
سرمست افزود: بر اساس ارزیابی وزارت کشور آذربایجان شرقی از نظر حجم طرحهای عمرانی رتبه نخست کشور و از نظر شاخصهای اقتصادی رتبه دوم را دارا است که این موفقیتها در شرایط سخت اعتباری و محدودیتهای بودجهای به دست آمده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند تلاش و همدلی است گفت: بدون پشتیبانی و حمایت متقابل، نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی قادر به ادامه مسیر نخواهند بود.
وی با اشاره به شرایط استان گفت: ما با درک شرایط استان و بهصورت آگاهانه مسئولیت را پذیرفتهایم و معتقدیم موتور محرکه توسعه بدون نقشآفرینی بخش خصوصی به حرکت درنمیآید.
سرمست ادامه داد: در سفر وزرا و مسئولان دولتی به استان، جلسات موثری با حضور بخش خصوصی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار میشود تا گرهی از مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان باز شود. همچنین روزهای دوشنبه در دفتر تهران جلسات متعددی با وزرا، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل استان برگزار میکنیم.
وی با اشاره به اینکه روز صنعت فرصتی برای نشان دادن ارزشآفرینی به مردم است گفت: تجربه نشان داده است که استان ما در شرایط سخت نیز توانسته سربلند باشد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: عرصههای سیاست، فرهنگ و اقتصاد به یکدیگر پیوستهاند و برگزاری رویدادها و نمادهای ملی و استانی باید با جدیت و در شان آذربایجان انجام گیرد. در این دیدار از پوستر روز بزرگداشت صنعت و معدن رونمایی شد.