

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، اتحادیه جهانی کشتی میزبانان رویداد‌های قاره‌ای و جهانی را انتخاب کرد.

میزبانان رقابت‌های آسیایی و جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ میلادی به شرح زیر است:

رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا: ۱۸ تا ۲۳ فروردین در امان پایتخت اردن

رقابت‌های نوجوانان و کمتر از ۲۳ سال آسیا: ۲ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در دانانگ ویتنام

رقابت‌های نونهالان و جوانان آسیا: از ۶ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در بانکوک پایتخت تایلند

رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان: از ۵ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در باکو پایتخت آذربایجان

رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان: از ۲۶ مرداد تا یک شهریور ۱۴۰۵ در منامه پایتخت بحرین

رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان: از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۶ در بحرین

رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان: از ۲۰ تا ۲۶ مهر در لاس‌وگاس آمریکا