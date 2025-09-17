پخش زنده
اتحادیه جهانی کشتی شهرهای میزبان تمامی مسابقات جهانی گروههای سنی و قارهای در سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری رقابتهای کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، اتحادیه جهانی کشتی میزبانان رویدادهای قارهای و جهانی را انتخاب کرد.
میزبانان رقابتهای آسیایی و جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ میلادی به شرح زیر است:
رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا: ۱۸ تا ۲۳ فروردین در امان پایتخت اردن
رقابتهای نوجوانان و کمتر از ۲۳ سال آسیا: ۲ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در دانانگ ویتنام
رقابتهای نونهالان و جوانان آسیا: از ۶ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در بانکوک پایتخت تایلند
رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان: از ۵ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در باکو پایتخت آذربایجان
رقابتهای قهرمانی جوانان جهان: از ۲۶ مرداد تا یک شهریور ۱۴۰۵ در منامه پایتخت بحرین
رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان: از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۶ در بحرین
رقابتهای قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان: از ۲۰ تا ۲۶ مهر در لاسوگاس آمریکا