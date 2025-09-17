پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با الحسین اردن گفت: امیدوارم در آینده مشکلات را حل کنیم، بهتر بازی کنیم، چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با الحسین اردن در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: بازی خوبی بود؛ ما اوایل مسابقه را خوب شروع نکردیم و محتاط بازی کردیم ولی کمکم به بازی برگشتیم. توانستیم در پرس از جلو چند توپ خوب بگیریم، باید خوب از آنها استفاده میکردیم که متأسفانه نتوانستیم.
وی ادامه داد: زمانی که توپ را داشتیم، به صورت اتفاقی توپ لو رفت و باعث شد یک گل بخوریم؛ در نهایت تلاش زیادی کردیم. الحسین نیز تلاش کرد، موقعیتهای خوبی داشتیم و الحسین نیز موقعیتهایی داشت، بازی را واگذار کردیم و این بازی خیلی برای ما مهم بود.
نویدکیا عنوان کرد: امیدوارم در آینده مشکلات را حل کنیم، امیدوارم در ادامه بهتر بازی کنیم، چون انتظارها از ما خیلی بیشتر است و به الحسین، کادر فنی و بازیکنان این تیم تبریک میگویم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط مصدومان سپاهان و اینکه چرا تیم با این تعداد بازیکن مصدوم راهی اردن شد، گفت: متأسفانه بدشانسیهای زیادی داریم و نمیدانم چرا این اتفاقات میافتد. در بازی اول خودمان، یکی از بهترین بازیکنانمان را از دست دادیم و قبل از اینکه به اینجا بیاییم ۲ بازیکن دیگر را به دلیل مصدومیت از دست دادیم.
وی افزود: امروز صبح فهمیدیم که انزو دچار مریضی سختی شده و حالت تهوع شدید داشت، با این اوصاف ۱۰ دقیقه به وی بازی دادیم تا حس خوب و انرژی خوبی بگیرد.
نویدکیا عنوان کرد: ما بدشانسی میآوریم، اما نمیتوانم اینها را بهانه کنم که چرا نتیجه نمیگیریم. همه هواداران توقع دارند که نتیجه خوبی بگیریم، اینها مشکلات من به عنوان سرمربی است که باید مشکلات را یکی یکی حل کنم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: داشتن ۴ یا ۵ بازیکن مصدوم، دلیل آن نمیشود که بازی را از دست بدهم، امیدوارم در بازیهای بعدی باکیفیت بهتر بازی کنیم و هواداران را خوشحال کنیم.