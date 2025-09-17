پخش زنده
امروز: -
هفتۀ نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۶ بازی و به ثمر رسیدن ۲۳ گل آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور پیگیری شد و تیمهای آرسنال، قره باغ، رئال مادرید، سنژیلواز و تاتنهام موفق به پیروزی شدند.
نتایج هفته اول شب نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است - سه شنبه ۲۵ شهریور :
اتلتیک بیلبائو صفر – ۲ آرسنال
آیندهوون یک – ۳ سنژیلواز
یوونتوس ۴ – ۴ بوروسیا دورتموند
رئال مادرید ۲ – یک المپیک مارسی دنی کارواخال کاپیتان مادریدیها در این بازی اخراج شد.
بنفیکا ۲ – ۳ قرهباغ
تاتنهام یک – صفر ویارئال
برنامه باریهای شب دوم هفته نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است - چهارشنبه ۲۶ شهریور:
المپیاکوس - پافوس
اسلاویا پراگ - بوده
آژاکس - اینتر
بایرن مونیخ - چلسی
لیورپول - آتلتیکومادرید
پاری سن ژرمن - آتالانتا