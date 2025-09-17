



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور پیگیری شد و تیم‌های آرسنال، قره باغ، رئال مادرید، سن‌ژیلواز و تاتنهام موفق به پیروزی شدند.



نتایج هفته اول شب نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است - سه شنبه ۲۵ شهریور :

اتلتیک بیلبائو صفر – ۲ آرسنال

آیندهوون یک – ۳ سن‌ژیلواز

یوونتوس ۴ – ۴ بوروسیا دورتموند

رئال مادرید ۲ – یک المپیک مارسی دنی کارواخال کاپیتان مادریدی‌ها در این بازی اخراج شد.

بنفیکا ۲ – ۳ قره‌باغ

تاتنهام یک – صفر ویارئال





برنامه باری‌های شب دوم هفته نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است - چهارشنبه ۲۶ شهریور:

المپیاکوس - پافوس

اسلاویا پراگ - بوده

آژاکس - اینتر

بایرن مونیخ - چلسی

لیورپول - آتلتیکومادرید

پاری سن ژرمن - آتالانتا