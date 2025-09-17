با همکاری مراجع قضایی، مجازات جایگزین برای یک متهم به دلیل چرای دام در مناطق ممنوعه درمیان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درمیان گفت: هدف از اجرای این مجازات، ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از منابع طبیعی و ترویج رفتارهای مسئولانه در زمینه دامداری است.

کدخدا افزود: ما همواره سعی داریم تا با همکاری مراجع قضایی، روش‌های مؤثری برای جلوگیری از تخلفات وارده بر منابع طبیعی اتخاذ کنیم.

وی گفت: در این پرونده، متهم به علت چرای دام در مناطق ممنوعه، از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درمیان مورد پیگرد قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان درمیان همچنین عنوان کرد: بر اساس تصمیم دادگاه، متهم ملزم به پرداخت جزای نقدی شده و قرار است در کاشت ، تولید و سایر فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی به مدت ۲۰۰ ساعت همکاری و مشارکت داشته باشد و به عنوان یکی از حافظان طبیعت و همیار منابع طبیعی شناخته شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان درمیان گفت: با توجه به وضعیت نامناسب پوشش گیاهی و خشکسالی‌های اخیر، حفظ منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای مجازات‌های جایگزین می‌تواند به جلوگیری از تکرار این گونه تخلفات کمک شایانی کند.