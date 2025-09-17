سازمان هواشناسی برای مناطقی از کشور رگبار، رعد و برق و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.

پیش‌بینی رگبار و رعد و برق در اردبیل، گیلان و ارتفاعات تهران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز چهارشنبه در مناطقی از استان‌های اردبیل و گیلان بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در بخش‌هایی از غرب مازندران، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی استان تهران و شمال استان سمنان نیز بارش‌های پراکنده و وزش باد با احتمال وقوع رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

تا پایان هفته، شرایط برای بروز رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در برخی از مناطق مرتفع استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان فراهم خواهد بود.

بر اساس این گزارش، دمای هوا طی روز‌های پنج‌شنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

در شمال شرق کشور، به‌ویژه منطقه زابل، و همچنین بخش‌هایی از جنوب غرب، در برخی ساعات سه روز آینده وزش باد شدید، همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.