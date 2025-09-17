پخش زنده
امروز: -
آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی، وزارت بهداشت و بانک مرکزی با حضور بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دواطلب، پنجشنبه و جمعه این هفته در خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی گفت: آزمون دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی استان روز پنجشنبه ۲۷ شهریور همزمان با سراسر کشور توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار میشود.
بهدانی افزود: کارت ورود به جلسه این آزمونها بر روی پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir قرار گرفته و ساعت و محل برگزاری امتحان روی کارت مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه در این آزمونها ۳۶۱۳ داوطلب به رقابت میپردازند، گفت: از این تعداد، ۶۹ سهمیه به دستگاههای اجرایی استان و ۵۴۸ سهمیه به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: در سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر، سهمیههای استخدامی به دستگاههای اداره کل پزشکی قانونی، پست بانک، محیط زیست، استاندارد، هواشناسی، تعزیرات حکومتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت برق منطقهای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق گرفته است.
بهدانی همچنین گفت: آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه ۲۸ شهریور همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار میشود که در آن ۸۲ داوطلب مرد و ۴۲ داوطلب زن حضور خواهند داشت.
وی با تأکید بر آمادگی کامل سازمان مدیریت و برنامهریزی برای برگزاری این آزمونها افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری رقابتی سالم و با نهایت دقت و رعایت جوانب مختلف پیشبینی و اجرا خواهد شد.