صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی جزیره خارگ را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد امروز، چهارشنبه، حوالی جزیره خارگ در استان بوشهر را به لرزه درآورد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در ساعت ۵ و ۱۲ دقیقه صبح امروز و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. کانون این زلزله در فاصله ۱۱۶ کیلومتری از جزیره خارگ، ۱۱۸ کیلومتری بوشهر و ۱۲۶ کیلومتری دلوار ثبت شده است.

تاکنون جزئیاتی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارش نشده است.