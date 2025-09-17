ترخیص فرآورده خام دامی برای نخستین بار در مازندران
امکان ترخیص فرآوردههای خام دامی مستقیماً در مازندران برای نخستین بار فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرکل دامپزشکی مازندران، گفت: با پیگیریهای این اداره کل در خصوص ترخیص فرآورده خام دامی وارداتی، برای نخستین بار این امکان در استان ایجاد شد که تشریفات ترخیص ماهیهای خامی که از مبادی مختلف وارد کشور میشود پس از نمونهبرداری و آزمایش، انجام شود.
دکتر آقاپور کاظمی با بیان اینکه این اقدام توسط اداره قرنطینه استان انجام میشود، افزود: این شرایط تسهیلشده سهم بسیار بزرگی در افزایش صادرات محصولات نهایی خواهد داشت.
اوبا اشاره به روند رو به افزایش صادرات کنسرو ماهی از مازندران در دولت چهاردهم ادامه داد: بیش از ۲۹۰ هزار کیلوگرم کنسرو ماهی پارسال به کشورهای هدف صادر شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران ابراز امیدواری کرد با این اقدام و تسهیل صورت گرفته صادرات آبزیان با افزایش چشمگیری مواجه شود.